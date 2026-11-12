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    Путин попросил Уиткоффа и Кушнера оценить перспективы дальнейших контактов по Украине

    В регионе
    • 12 ноября, 2026
    • 17:14
    Путин попросил Уиткоффа и Кушнера оценить перспективы дальнейших контактов по Украине

    Президент РФ Владимир Путин попросил спецпосланников президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера оценить перспективы дальнейших контактов по итогам переговоров в Абу-Даби (ОАЭ).

    Как передает Report со ссылкой на российские медиа, об этом Путин заявил в ходе встречи со спецпосланниками президента США в Москве.

    "Конечно, очень важно услышать вашу оценку того, что происходило сейчас в Абу-Даби, вашу оценку характера этих переговоров между РФ и Украиной и перспектив наших. Я знаю, что вы в контакте с представителями объединенной Европы. И, конечно, оценки ваши, оценки проблемы с этой стороны, с европейского угла, как говорят дипломаты, тоже имеют большое значение для нас", - сказал он.

    Путин заявил, что ему бы хотелось, чтобы мир в Украине был вечен.

    "Этот мир должен быть длительным. Я это не только подтверждаю, мне бы хотелось, чтобы он был вечен", - сказал он.

    По его словам, европейские страны знают, что размещение зарубежных контингентов в Украине неприемлемо для РФ.

    Кроме того, он отметил наличие успеха на гуманитарном треке по переговорному процессу.

    "Я знаю, что как минимум на одном треке у нас есть результат положительный. Это гуманитарный трек", - сказал Путин.

    Он предложил организовать гуманитарную операцию в Константиновке по примеру миссии, ранее проведенной в Алешках, а также предложил поручить омбудсменам РФ и Украины поработать над организацией гуманитарной миссии из Константиновки.

    Владимир Путин Джаред Кушнер Стив Уиткофф Российско-украинский конфликт Соединенные Штаты Америки (США)
    Putin Uitkoff və Kuşnerdən Ukrayna üzrə danışıqların perspektivlərini dəyərləndirməyi istəyib
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