Путин попросил Уиткоффа и Кушнера оценить перспективы дальнейших контактов по Украине

Президент РФ Владимир Путин попросил спецпосланников президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера оценить перспективы дальнейших контактов по итогам переговоров в Абу-Даби (ОАЭ).

Как передает Report со ссылкой на российские медиа, об этом Путин заявил в ходе встречи со спецпосланниками президента США в Москве.

"Конечно, очень важно услышать вашу оценку того, что происходило сейчас в Абу-Даби, вашу оценку характера этих переговоров между РФ и Украиной и перспектив наших. Я знаю, что вы в контакте с представителями объединенной Европы. И, конечно, оценки ваши, оценки проблемы с этой стороны, с европейского угла, как говорят дипломаты, тоже имеют большое значение для нас", - сказал он.

Путин заявил, что ему бы хотелось, чтобы мир в Украине был вечен.

"Этот мир должен быть длительным. Я это не только подтверждаю, мне бы хотелось, чтобы он был вечен", - сказал он.

По его словам, европейские страны знают, что размещение зарубежных контингентов в Украине неприемлемо для РФ.

Кроме того, он отметил наличие успеха на гуманитарном треке по переговорному процессу.

"Я знаю, что как минимум на одном треке у нас есть результат положительный. Это гуманитарный трек", - сказал Путин.

Он предложил организовать гуманитарную операцию в Константиновке по примеру миссии, ранее проведенной в Алешках, а также предложил поручить омбудсменам РФ и Украины поработать над организацией гуманитарной миссии из Константиновки.