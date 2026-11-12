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    İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31 Azərbaycanda Konstitusiya Günü

    Putin Uitkoff və Kuşnerdən Ukrayna üzrə danışıqların perspektivlərini dəyərləndirməyi istəyib

    Region
    • 12 noyabr, 2026
    • 17:24
    Putin Uitkoff və Kuşnerdən Ukrayna üzrə danışıqların perspektivlərini dəyərləndirməyi istəyib

    Rusiya Prezidenti Vladimir Putin ABŞ Prezidentinin xüsusi elçiləri Stiv Uitkoff və Cared Kuşnerdən Əbu-Dabidə (BƏƏ) keçirilən danışıqların yekunlarına əsasən gələcək təmasların perspektivlərini qiymətləndirməyi xahiş edib.

    "Report" Rusiya mediasına istinadən xəbər verir ki, bu barədə Putin Moskvada ABŞ Prezidentinin xüsusi elçiləri ilə görüşü zamanı bildirib.

    Onun sözlərinə görə, Avropa ölkələri bilirlər ki, xarici kontingentlərin Ukraynada yerləşdirilməsi Rusiya üçün qəbuledilməzdir.

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    Путин попросил Уиткоффа и Кушнера оценить перспективы дальнейших контактов по Украине
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