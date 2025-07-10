Мерц :Германия полностью поддерживает планы Украины по вступлению в ЕС

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о полной поддержке стремления Украины к членству в Европейском союзе.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о полной поддержке стремления Украины к членству в Европейском союзе.

Как передает Report, со ссылкой на The Guardian ,об этом он сообщил в ходе выступления, в котором провел параллели между восстановлением Европы после Второй мировой войны и процессом восстановления Украины.

"Если говорить предельно ясно, мы полностью поддерживаем Украину на ее пути к членству в ЕС", - подчеркнул Мерц.

По словам канцлера, Киев может рассчитывать на сильных международных партнеров, в том числе Германию, которая продолжит поддерживать страну через Фонд поддержки энергетики Украины и другие программы.

Кроме того, Мерц сообщил о планах Берлина вывести оборонно-промышленное сотрудничество между двумя странами на новый уровень.