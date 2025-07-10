Зеленский : Украина готова к подписанию около 200 соглашений на 10 млрд евро

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к подписанию около 200 соглашений общей стоимостью более 10 миллиардов евро.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности подписать около 200 соглашений общей стоимостью более 10 млрд евро.

Как передает Report со ссылкой на The Guardian, об этом Зеленский заявил в своем выступлении на конференции в Риме по восстановлению Украины.

По словам Зеленского, приоритетом руководства страны на ближайшие месяцы останется энергетика.

"Мы все должны продолжать оказывать давление на Россию и работать над укреплением обороны, чтобы как можно скорее добиться реального прекращения огня", - добавил Зеленский.