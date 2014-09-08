Предотвращена попытка передачи мобильного телефона в пакете с соком

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Сотрудники пенитенциарной службы минюста предотвратили попытку передачи мобильного телефона в следственном изоляторе № 3.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт ПС, был проведен осмотр передачи, принесенной жителем Баку Салмановым Фирудином Фамиль оглы заключенному Гусейнзаде Илькину Халиг оглы, арестованному по статье 126.1 УК (умышленное нанесение телесных повреждений) и пребывающему в следственном изоляторе №3.

Во время осмотра в пакетах с соком были обнаружены и изъяты телефоны марки Nokia и “C10” и четыре сим карты.

По данному факту ведется следствие.