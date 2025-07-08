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Спецслужбы Азербайджана раскрыли сеть, распространявшую видеозаписи о частной жизни граждан

Спецслужбы Азербайджана раскрыли сеть, распространявшую видеозаписи о частной жизни граждан Госслужба безопасности Азербайджана раскрыла сеть, распространявшую видеозаписи из квартир
Происшествия
8 июля 2025 г. 12:53
Спецслужбы Азербайджана раскрыли сеть, распространявшую видеозаписи о частной жизни граждан

Служба государственной безопасности Азербайджана (СГБ) провела оперативно-технические мероприятия по выявлению и пресечению незаконной деятельности, связанной с удаленным несанкционированным доступом к камерам видеонаблюдения, установленным в жилых и офисных помещениях по всей стране.

Как сообщает Report, киберпреступники получали удаленный доступ к видеокамерам через уязвимости в системах безопасности и систематически похищали видеоматериалы, содержащие конфиденциальную информацию о личной и семейной жизни граждан.

Похищенные данные впоследствии публиковались на зарубежных интернет- ресурсах.

Также было установлено, что на продажу были выставлены аккаунты пользователей, предоставляющие возможность просмотра в реальном времени видеозаписей с камер, установленных по различным адресам на территории Азербайджана.

В результате оперативных действий спецслужбам удалось идентифицировать точные местоположения камер видеонаблюдения, подвергшихся кибервмешательству, выявить системные уязвимости в программном обеспечении устройств, которые использовались злоумышленниками для получения несанкционированного доступа.

Для устранения уязвимостей были направлены официальные уведомления производителям оборудования, а размещенные на иностранных интернет-ресурсах незаконно полученные видеоматериалы были удалены.

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Версия на английском языке Azerbaijan authorities dismantle network streaming private lives
Версия на азербайджанском языке DTX vətəndaşların videomüşahidə kameralarına kibermüdaxilələrin qarşısını alıb

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