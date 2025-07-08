В Баку обсуждают координацию глобальных усилий по борьбе с ЧС

В Баку начала работу 58-я сессия Исполнительного совета Международной организации гражданской обороны (МОГО).

В Баку начала работу 58-я сессия Исполнительного совета Международной организации гражданской обороны (МОГО).

Об этом сообщили Report в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Отмечается, что в сессии, которая продлится два дня, участвуют руководители органов стран - членов МОГО, отвечающие за управление чрезвычайными ситуациями.

На открытии сессии с приветственной речью выступил министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана генерал-полковник Кямаляддин Гейдаров, отметивший, что Азербайджан придает большое значение развитию международного сотрудничества в области предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий, подчеркнув важную роль МОГО в координации глобальных усилий по борьбе с катастрофами.

На заседании также выступили президент Исполнительного совета организации, министр гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий РФ Александр Куренков и и.о. генсека МОГО Роман Лапин.

Отмечается, что участники сессии планируют обсуждение и принятие решений по приоритетам и целям среднесрочного развития, плану мероприятий по укреплению международного сотрудничества и другим темам.