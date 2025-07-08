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В Каире при пожаре в дата-центре погибли четыре человека, пострадали свыше 20

В Каире при пожаре в дата-центре погибли четыре человека, пострадали свыше 20 В результате пожара, вспыхнувшего в понедельник в крупном дата-центре компании Telecom Egypt в Каире, погибли четыре сотрудника, еще как минимум 22 человека получили ранения.
Происшествия
8 июля 2025 г. 11:48
В Каире при пожаре в дата-центре погибли четыре человека, пострадали свыше 20

В результате пожара, вспыхнувшего 7 июля в крупном дата-центре компании Telecom Egypt в Каире, погибли четыре сотрудника, еще как минимум 22 человека получили ранения.

Как передает Report, об этом агентство Reuters сообщает со ссылкой на представителя Минздрава Египта Хоссам Абделя Гаффара.

Отмечается, что большинство пострадавших отравились продуктами горения.

Пожар был локализован в тот же день, что позволило предотвратить его распространение на все здание и соседние строения. Тем не менее инцидент вызвал серьезные перебои в работе телефонной связи и интернета по всей столице. Нарушения затронули также цифровые банковские сервисы: возникли сбои в работе банкоматов, банковских карт и онлайн-платежей.

Согласно данным мониторингового сервиса NetBlocks, уровень интернет-соединения по стране снизился до 62% от обычного показателя.

Министр связи и информационных технологий Египта Амр Талаат заявил, что восстановление сервисов будет происходить постепенно в течение 24 часов.

По предварительным данным, причиной пожара могло стать короткое замыкание.

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Версия на азербайджанском языке Qahirədə data mərkəzində baş verən yanğında 4 nəfər ölüb, 20-dən çox insan xəsarət alıb

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