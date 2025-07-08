О нас

В Бакинском военном суде потерпевшие и их правопреемники дали показания по делу Рубена Варданяна

В Бакинском военном суде потерпевшие и их правопреемники дали показания по делу Рубена Варданяна На суде дали показания пострадавшие в результате преступлений, совершенных в ходе агрессивной войны и оккупационной политики Армении, а также правопреемники погибших.
Происшествия
8 июля 2025 г. 18:39
В Бакинском военном суде потерпевшие и их правопреемники дали показания по делу Рубена Варданяна

Сегодня в Бакинском военном суде состоялось очередное судебное заседание по уголовному делу в отношении гражданина Армении Рубена Варданяна, обвиняемого по статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, связанным с преступлениями против мира и человечности, военными преступлениями, а также терроризмом, финансированием терроризма и другими тяжкими преступлениями.

Как сообщает Report, на открытом судебном заседании под председательством судьи Зейнала Агаева, в составе судей Анара Рзаева и Джамала Рамазанова (запасной судья Гюнель Самедова), обвиняемому был предоставлен переводчик на язык, которым он владеет, то есть русский, а также выбранный им самим адвокат для защиты.

Судья Зейнал Агаев перед допросом разъяснил пострадавшим и правопреемникам пострадавших, впервые участвующим в судебном процессе, их права и обязанности, предусмотренные законодательством.

На суде дали показания потерпевшие, а также правопреемники погибших в результате преступлений, совершенных в ходе агрессивной войны и оккупационной политики Армении.

Сабир Лятифов, выступающий в качестве правопреемника потерпевшего Эльмаддина Лятифова, сказал, что его брат погиб в результате провокации, совершенной остатками вооруженных сил Армении и незаконными армянскими вооруженными формированиями.

Шираслан Гасанов, правопреемник потерпевшего Шамиля Гасанова, заявил, что его ребенок погиб в результате обстрела со стороны противника в направлении Агдамского района.

Асиф Шукюров в качестве правопреемника потерпевшего Шамхала Гамидова отметил, что тот погиб в результате обстрела со стороны противника в направлении села Сырхавенд Агдеринского района.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоRuben Vardanyanın məhkəməsində zərərçəkmiş şəxslər və hüquqi varislər ifadə veriblər

Экслюзивные новости

Ермек Мажекенов: KASE готова предложить рынку инструменты по Азербайджану
Ермек Мажекенов: KASE готова предложить рынку инструменты по Азербайджану
4 июля 2025 г. 18:34
Асим Ифтихар Ахмад: Реформа Совбеза ООН должна предусматривать увеличение числа избираемых членов - ИНТЕРВЬЮ
Асим Ифтихар Ахмад: Реформа Совбеза ООН должна предусматривать увеличение числа избираемых членов - ИНТЕРВЬЮ
4 июля 2025 г. 13:25
Ермек Мажекенов: Для превращения Казахстана и Азербайджана в хабы нужна цифровая экосистема - ИНТЕРВЬЮ
Ермек Мажекенов: Для превращения Казахстана и Азербайджана в хабы нужна цифровая экосистема - ИНТЕРВЬЮ
4 июля 2025 г. 12:53
В Азербайджане в прошлом году зафиксированы случаи пяти редких инфекционных заболеваний
В Азербайджане в прошлом году зафиксированы случаи пяти редких инфекционных заболеваний
3 июля 2025 г. 12:57
IATA: Производство SAF даст Азербайджану новое преимущество в мировой авиации
IATA: Производство SAF даст Азербайджану новое преимущество в мировой авиации
2 июля 2025 г. 16:32
Рафаэль Шварцман: Разрабатывается мастер-план по развитию Международного аэропорта Гейдар Алиев
Рафаэль Шварцман: Разрабатывается мастер-план по развитию Международного аэропорта Гейдар Алиев
2 июля 2025 г. 15:20
IATA: Воздушное пространство Азербайджана стало критически важным транзитным коридором - ИНТЕРВЬЮ
IATA: Воздушное пространство Азербайджана стало критически важным транзитным коридором - ИНТЕРВЬЮ
2 июля 2025 г. 12:14
Советник главы МИД Узбекистана: Отношения с Азербайджаном демонстрируют устойчивый рост по всем направлениям
Советник главы МИД Узбекистана: Отношения с Азербайджаном демонстрируют устойчивый рост по всем направлениям
2 июля 2025 г. 09:05
За год в Азербайджане зарегистрировано около 2,6 тыс. родственных браков
За год в Азербайджане зарегистрировано около 2,6 тыс. родственных браков
1 июля 2025 г. 18:36
МИД Узбекистана: Планируем открыть новое здание посольства в Азербайджане
МИД Узбекистана: Планируем открыть новое здание посольства в Азербайджане
1 июля 2025 г. 13:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi