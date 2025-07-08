В Бакинском военном суде потерпевшие и их правопреемники дали показания по делу Рубена Варданяна

На суде дали показания пострадавшие в результате преступлений, совершенных в ходе агрессивной войны и оккупационной политики Армении, а также правопреемники погибших.

Сегодня в Бакинском военном суде состоялось очередное судебное заседание по уголовному делу в отношении гражданина Армении Рубена Варданяна, обвиняемого по статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, связанным с преступлениями против мира и человечности, военными преступлениями, а также терроризмом, финансированием терроризма и другими тяжкими преступлениями.

Как сообщает Report, на открытом судебном заседании под председательством судьи Зейнала Агаева, в составе судей Анара Рзаева и Джамала Рамазанова (запасной судья Гюнель Самедова), обвиняемому был предоставлен переводчик на язык, которым он владеет, то есть русский, а также выбранный им самим адвокат для защиты.

Судья Зейнал Агаев перед допросом разъяснил пострадавшим и правопреемникам пострадавших, впервые участвующим в судебном процессе, их права и обязанности, предусмотренные законодательством.

На суде дали показания потерпевшие, а также правопреемники погибших в результате преступлений, совершенных в ходе агрессивной войны и оккупационной политики Армении.

Сабир Лятифов, выступающий в качестве правопреемника потерпевшего Эльмаддина Лятифова, сказал, что его брат погиб в результате провокации, совершенной остатками вооруженных сил Армении и незаконными армянскими вооруженными формированиями.

Шираслан Гасанов, правопреемник потерпевшего Шамиля Гасанова, заявил, что его ребенок погиб в результате обстрела со стороны противника в направлении Агдамского района.

Асиф Шукюров в качестве правопреемника потерпевшего Шамхала Гамидова отметил, что тот погиб в результате обстрела со стороны противника в направлении села Сырхавенд Агдеринского района.