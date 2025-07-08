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В Лянкяране молодой водитель погиб в ДТП 

В Лянкяране молодой водитель погиб в ДТП  08:58
Происшествия
8 июля 2025 г. 09:15
В Лянкяране молодой водитель погиб в ДТП 

В Лянкяране автомобиль врезался в грузовик, погиб 20-летний водитель.

Как сообщает южное бюро Report, инцидент произошел ночью в селе Даргуба, на трассе Лянкяран-Лерик.

Житель города Лянкяран Велизаде Ульви Фирдовси оглу (2005 г.р.) на автомобиле марки Azsamand врезался в припаркованный на обочине грузовик.

Зажатый в автомобиле водитель был доставлен в Лянкяранскую районную центральную больницу, однако, несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось.

Тело для экспертизы передано в Лянкяранский межрайонный зональный центр судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Lənkəranda gənc sürücü yol qəzasında ölüb

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