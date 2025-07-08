В Лянкяране молодой водитель погиб в ДТП 

В Лянкяране автомобиль врезался в грузовик, погиб 20-летний водитель.
Как сообщает южное бюро Report, инцидент произошел ночью в селе Даргуба, на трассе Лянкяран-Лерик.
Житель города Лянкяран Велизаде Ульви Фирдовси оглу (2005 г.р.) на автомобиле марки Azsamand врезался в припаркованный на обочине грузовик.
Зажатый в автомобиле водитель был доставлен в Лянкяранскую районную центральную больницу, однако, несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось.
Тело для экспертизы передано в Лянкяранский межрайонный зональный центр судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии.
По факту ведется расследование.