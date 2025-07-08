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В центре Бишкека произошел пожар в здании, где расположен филиал банка KICB

В центре Бишкека произошел пожар в здании, где расположен филиал банка KICB В Бишкеке на улице Абдрахманова произошел пожар на втором этаже здания, где расположен филиал банка KICB.
Происшествия
8 июля 2025 г. 13:12
В центре Бишкека произошел пожар в здании, где расположен филиал банка KICB

В Бишкеке произошел пожар в здании, где расположен филиал банка KICB.

Об этом передает Report ссылаясь на кыргызские СМИ.

По информации МЧС Кыргызстана, сообщение о возгорании поступило в 12:39 по местному времени. По данным спасателей, для доступа к очагу возгорания им пришлось выбить окна второго этажа. Пожар был локализован, и его дальнейшее распространение предотвращено.

Как сообщили в банке KICB, все находившиеся в здании граждане были своевременно эвакуированы. Пострадавших нет - часть сотрудников в момент пожара находилась на обеде. Филиал банка и зона обслуживания клиентов, расположенные на первом этаже, не пострадали. Также в банке подчеркнули, что здание не принадлежит KICB, и что имущество и средства клиентов находятся в полной безопасности.

Причины возгорания выясняются.

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