В центре Бишкека произошел пожар в здании, где расположен филиал банка KICB

В Бишкеке на улице Абдрахманова произошел пожар на втором этаже здания, где расположен филиал банка KICB.

В Бишкеке произошел пожар в здании, где расположен филиал банка KICB.

Об этом передает Report ссылаясь на кыргызские СМИ.

По информации МЧС Кыргызстана, сообщение о возгорании поступило в 12:39 по местному времени. По данным спасателей, для доступа к очагу возгорания им пришлось выбить окна второго этажа. Пожар был локализован, и его дальнейшее распространение предотвращено.

Как сообщили в банке KICB, все находившиеся в здании граждане были своевременно эвакуированы. Пострадавших нет - часть сотрудников в момент пожара находилась на обеде. Филиал банка и зона обслуживания клиентов, расположенные на первом этаже, не пострадали. Также в банке подчеркнули, что здание не принадлежит KICB, и что имущество и средства клиентов находятся в полной безопасности.

Причины возгорания выясняются.