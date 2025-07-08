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Глава МЧС провел встречи с делегациями ряда стран в рамках сессии Международной организации гражданской обороны

Глава МЧС провел встречи с делегациями ряда стран в рамках сессии Международной организации гражданской обороны К.Гейдаров подчеркнул необходимость международного взаимодействия и скоординированных усилий для эффективного реагирования на чрезвычайные ситуации в условиях растущих глобальных рисков.
Происшествия
8 июля 2025 г. 18:29
Глава МЧС провел встречи с делегациями ряда стран в рамках сессии Международной организации гражданской обороны

Министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров встретился с главами и представителями соответствующих структур стран-участников 58-й сессии Исполнительного совета Международной организации гражданской обороны (МОГО) в Баку.

Как передает Report, об этом сообщили в МЧС.

Во встрече приняли участие министр гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий России Александр Куренков, гендиректор Управления гражданской обороны Палестины Акрем Тавабта, директор Управления гражданской обороны Иордании в Ирбиде Юсеф Ахмед Салем Аль-Шакатре, замначальника пожарной службы Кувейта Мухаммед Али Аль-Катани, гендиректор гражданской обороны Бахрейна Али Мухаммед Джасим Юсуф Аль-Кебейси и гендиректор гражданской обороны Саудовской Аравии Хумуд Сулейман Аль-Фарадж.

Кямаледдин Гейдаров подчеркнул необходимость международного взаимодействия и скоординированных усилий для эффективного реагирования на чрезвычайные ситуации в условиях растущих глобальных рисков.

Министр выразил уверенность в том, что проведение 58-й сессии Исполнительного совета МОГО в Баку будет способствовать укреплению международного сотрудничества в сфере гражданской обороны.

Иностранные делегации поблагодарили азербайджанскую сторону за теплый прием и высоко оценили организацию мероприятия. В ходе встреч обсуждалось текущее состояние сотрудничества и его перспективы, подчеркнута важность обмена опытом между соответствующими структурами.

Стороны выразили уверенность, что сессия и проведенные двусторонние встречи придадут новый импульс взаимодействию в области управления чрезвычайными ситуациями как в рамках МОГО, так и на двустороннем уровне.

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Версия на азербайджанском языке Фото Kəmaləddin Heydərov Beynəlxalq Mülki Müdafiə Təşkilatına üzv bir sıra ölkələrin aidiyyəti qurumlarının rəhbər şəxsləri ilə görüşüb

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