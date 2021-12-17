Министр: Некоторые программы, связанные с высшим образованием, нужно изменить

11:25

В высших учебных заведениях некоторые программы должны быть коренным образом изменены.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам министр образования Эмин Амруллаев.

По его словам, в университетах постоянно проводятся изменения в содержании преподавания, обновляются и совершенствуются программы высшего образования: «Естественно, что с течением времени появляются и новые специальности, и программы специальностей, также совершенствуются программы существующих специальностей. Считаю, что наличие таких изменений обязательно. Некоторые программы действительно должны претерпеть коренные изменения. В этом заключается работа специалистов соответствующих областей. Министерство образования же на основании заключения экспертных комиссий утверждает эти программы».