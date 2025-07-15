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СМИ: Трамп не исключил введения вторичных пошлин против РФ раньше, чем через 50 дней

СМИ: Трамп не исключил введения вторичных пошлин против РФ раньше, чем через 50 дней Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает введения вторичных пошлин в отношении России раньше, чем через 50 дней.
Другие страны
15 июля 2025 г. 22:42
СМИ: Трамп не исключил введения вторичных пошлин против РФ раньше, чем через 50 дней

Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает введения вторичных пошлин в отношении России раньше, чем через 50 дней.

Как передает Report, об этом сообщает во вторник агентство Bloomberg.

"Дедлайн для России может наступить раньше, чем через 50 дней", - приводит агентство слова президента.

В понедельник Трамп заявил, что если урегулирования войны РФ против Украины не удастся добиться в течение 50 дней, США введут вторичные пошлины в отношении России. Позже в его администрации пояснили, что эти меры, судя по всему, коснутся нефти.

Трамп также заявил, что не поддерживает ни Москву, ни Киев в том, что касается войны. "Я ни на чьей стороне", - приводит агентство слова американского президента.

При этом, по сообщению ряда западных СМИ, Трамп подчеркнул, что, по его мнению, украинской стороне "не нужно нацеливать удары на Москву".

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Версия на азербайджанском языке KİV: Tramp Rusiyaya qarşı ikinci dərəcəli rüsumların 50 gündən tez tətbiq olunacağını istisna etmir

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