Посол Германии в Баку Ральф Хорлеман поделился публикацией по случаю победы азербайджанского дзюдоиста Хидаята Гейдарова на Олимпийских играх в Париже.

Как передает Report, об этом дипломат написал на своей странице в социальной сети "Х".

"Выдающийся спортсмен и добившийся наилучших результатов: чемпион Европы, мира и Олимпийских игр за один год. Мое почтение!", - написал он.

Напомним, что Хидаят Гейдаров накануне завоевал золотую медаль летних Олимпийских игр в Париже, победив в финале француза Джона Бенджамина Габана.