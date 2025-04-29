CNN: Более 120 тыс. госслужащих потеряли работу после прихода Трампа к власти

Не менее 121 тыс. федеральных госслужащих в США были уволены после прихода к власти американского лидера Дональда Трампа в январе этого года.

Не менее 121 тыс. федеральных госслужащих в США были уволены после прихода к власти американского лидера Дональда Трампа в январе этого года.

Как передает Report , об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на собственные подсчеты.

По ее сведениям, массовые увольнения затронули около 30 ведомств, но больше всего пострадало Агентство США по международному развитию (USAID) - после нескольких волн сокращений персонала его деятельность была прекращена. Министерство образования уволило 51% своих сотрудников и закрыло 7 из 12 региональных отделений. Значительного числа служащих лишились Министерство жилищного строительства и городского развития США и национальные институты здравоохранения, входящие в состав министерства здравоохранения и социальных служб.

По мнению экспертов, с которыми побеседовала телекомпания, последствия этих увольнений уже ощущаются американцами и ставят под вопрос способность правительства удовлетворять интересы своих граждан в сферах образования, здравоохранения, общественной безопасности.

Вскоре после инаугурации Трамп объявил о ряде мер по сокращению раздутого госаппарата и борьбе с бюрократией. Он, в том числе поручил американскому предпринимателю Илону Маску курировать работу ведомства по повышению эффективности работы правительства (DOGE).