В села Сарыджалы и Баллыджа выехали очередные группы бывших вынужденных переселенцев

В села Сарыджалы Агдамского района и Баллыджа Ходжалинского района выехали очередные группы бывших вынужденных переселенцев.

В села Сарыджалы Агдамского района и Баллыджа Ходжалинского района выехали очередные группы бывших вынужденных переселенцев.

Как сообщает Report , семьи, ранее временно расселенные в общежитиях, санаториях, детских лагерях, недостроенных и административных зданиях в различных районах республики, 29 апреля выехали в родные края.

На данном этапе в Сарыджалы возвращаются 39 семей (169 человек), в Баллыджу - 15 семей (68 человек).

В результате блестящей победы азербайджанской армии в Отечественной войне под руководством президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева у бывших вынужденных переселенцев появилась возможность добровольно, безопасно и достойно вернуться на родину спустя 30 лет.

Жители выразили признательность главе государства и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за всестороннюю государственную заботу, а также поблагодарили отважную азербайджанскую армию за освобождение наших земель от оккупации, пожелали упокоения душ шехидов, погибших во имя этой высокой цели.

Отметим, что в настоящее время в Карабахе и Восточном Зангезуре, включая бывших вынужденных переселенцев, проживает свыше 40 тысяч человек, в том числе работающие над реализацией проектов в этих регионах, сотрудники местных отделений различных государственных учреждений, работники возобновивших деятельность учреждений здравоохранения, образования, культуры, туризма, промышленности и энергетики.