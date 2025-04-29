Патрушев считает возможной реформу ООН с учетом изменения мирового порядка

Организация Объединенных Наций, в том числе ее Совет Безопасности, может быть реформирована с учетом изменения миропорядка.
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"Западники категорически не желают признать, что мир вопреки их сценариям переживает трансформацию. Однополярный западоцентричный мир себя изжил. Идет становление многополярности, - указал он. - Логичным следствием процесса нового миропорядка считаем реформу ООН. Совет Безопасности организации может быть изменен с учетом интересов всего мирового сообщества".
Патрушев обратил внимание, что де-факто экономическую и политическую повестку дня уже формируют страны, которые представляют глобальное большинство и мнение которых долгие годы игнорировалось Западом.
Растет популярность объединений БРИКС и ШОС, отметил помощник президента РФ.