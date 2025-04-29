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Патрушев считает возможной реформу ООН с учетом изменения мирового порядка

Патрушев считает возможной реформу ООН с учетом изменения мирового порядка Организация Объединенных Наций, в том числе ее Совет Безопасности, может быть реформирована с учетом изменения миропорядка.
В регионе
29 апреля 2025 г. 08:36
Патрушев считает возможной реформу ООН с учетом изменения мирового порядка

Организация Объединенных Наций, в том числе ее Совет Безопасности, может быть реформирована с учетом изменения миропорядка.

Как передает Report, об этом в интервью ТАСС заявил помощник президента РФ, глава Морской коллегии Николай Патрушев.

"Западники категорически не желают признать, что мир вопреки их сценариям переживает трансформацию. Однополярный западоцентричный мир себя изжил. Идет становление многополярности, - указал он. - Логичным следствием процесса нового миропорядка считаем реформу ООН. Совет Безопасности организации может быть изменен с учетом интересов всего мирового сообщества".

Патрушев обратил внимание, что де-факто экономическую и политическую повестку дня уже формируют страны, которые представляют глобальное большинство и мнение которых долгие годы игнорировалось Западом.

Растет популярность объединений БРИКС и ШОС, отметил помощник президента РФ.

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