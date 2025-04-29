Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.04.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,05%, до 1,9345 маната, а курс 100 российских рублей, наоборот, снизился на 0,06%, до 2,0578 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
1,9345
|
100 российских рублей
|
2,0578
|
1 австралийский доллар
|
1,0904
|
1 белорусский рубль
|
0,5405
|
1 болгарский лев
|
0,9891
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 южнокорейских вон
|
0,1182
|
1 чешская крона
|
0,0775
|
1 китайский юань
|
0,2337
|
1 датская крона
|
0,2592
|
1 грузинский лари
|
0,6189
|
1 гонконгский доллар
|
0,2191
|
1 индийская рупия
|
0,0200
|
1 британский фунт
|
2,2777
|
10 000 иранских риалов
|
0,0307
|
1 шведская крона
|
0,1767
|
1 швейцарский франк
|
2,0622
|
1 израильский шекель
|
0,4697
|
1 канадский доллар
|
1,2265
|
1 кувейтский динар
|
5,5464
|
100 казахстанских тенге
|
0,3316
|
1 катарский риал
|
0,4664
|
1 киргизский сом
|
0,0195
|
100 венгерских форинтов
|
0,4786
|
1 молдавский лей
|
0,0987
|
1 норвежская крона
|
0,1639
|
100 узбекских сомов
|
0,0131
|
100 пакистанских рупий
|
0,6046
|
1 польский злотый
|
0,4533
|
1 румынский лей
|
0,3886
|
1 сербский динар
|
0,0165
|
1 сингапурский доллар
|
1,2984
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4532
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,3028
|
1 Турецкая лира
|
0,0442
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0408
|
100 Японских йен
|
1,1929
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0119
|
Золото
|
5628,8870
|
Серебро
|
56,0210
|
Платина
|
1683,4760
|
Палладий
|
1612,4500