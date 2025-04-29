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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.04.2025)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.04.2025) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
29 апреля 2025 г. 09:16
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.04.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,05%, до 1,9345 маната, а курс 100 российских рублей, наоборот, снизился на 0,06%, до 2,0578 маната.

Валюта

Курс

1 доллар США

1,7000

1 евро

1,9345

100 российских рублей

2,0578

1 австралийский доллар

1,0904

1 белорусский рубль

0,5405

1 болгарский лев

0,9891

1 дирхам ОАЭ

0,4628

100 южнокорейских вон

0,1182

1 чешская крона

0,0775

1 китайский юань

0,2337

1 датская крона

0,2592

1 грузинский лари

0,6189

1 гонконгский доллар

0,2191

1 индийская рупия

0,0200

1 британский фунт

2,2777

10 000 иранских риалов

0,0307

1 шведская крона

0,1767

1 швейцарский франк

2,0622

1 израильский шекель

0,4697

1 канадский доллар

1,2265

1 кувейтский динар

5,5464

100 казахстанских тенге

0,3316

1 катарский риал

0,4664

1 киргизский сом

0,0195

100 венгерских форинтов

0,4786

1 молдавский лей

0,0987

1 норвежская крона

0,1639

100 узбекских сомов

0,0131

100 пакистанских рупий

0,6046

1 польский злотый

0,4533

1 румынский лей

0,3886

1 сербский динар

0,0165

1 сингапурский доллар

1,2984

1 Риал Саудовской Аравии

0,4532

1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

2,3028

1 Турецкая лира

0,0442

1 Туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0408

100 Японских йен

1,1929

1 Новозеландский доллар

1,0119

Золото

5628,8870

Серебро

56,0210

Платина

1683,4760

Палладий

1612,4500
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (29.04.2025)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (29.04.2025)

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