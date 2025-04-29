Президент Австрии ответил на пасхальное поздравление азербайджанской общины

Президент Австрии ответил на пасхальное поздравление азербайджанской общины

Азербайджанская община Австрии направила поздравительное письмо президенту страны Александру Ван дер Беллену по случаю праздника Пасхи.

Как сообщили Report в Обществе азербайджанцев Австрии, в письме от имени азербайджанцев, проживающих в Австрии, главе государства было передано послание солидарности и дружбы, особо отмечена важность межкультурного диалога и мирного сосуществования.

Президент Австрии Александр Ван дер Беллен с большим уважением ответил на поздравление. В официальном письме, направленном администрацией президента, выражена благодарность азербайджанской общине за теплые слова и поздравления. Федеральный президент выразил надежду, что члены азербайджанской общины прекрасно отметили праздник Пасхи, и передал свои самые искренние пожелания.