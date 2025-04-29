Президент Австрии ответил на пасхальное поздравление азербайджанской общины

Азербайджанская община Австрии направила поздравительное письмо президенту страны Александру Ван дер Беллену по случаю праздника Пасхи.
Как сообщили Report в Обществе азербайджанцев Австрии, в письме от имени азербайджанцев, проживающих в Австрии, главе государства было передано послание солидарности и дружбы, особо отмечена важность межкультурного диалога и мирного сосуществования.
Президент Австрии Александр Ван дер Беллен с большим уважением ответил на поздравление. В официальном письме, направленном администрацией президента, выражена благодарность азербайджанской общине за теплые слова и поздравления. Федеральный президент выразил надежду, что члены азербайджанской общины прекрасно отметили праздник Пасхи, и передал свои самые искренние пожелания.