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Зафар Мамедов: В Баллыдже нас ждут счастливые дни

Зафар Мамедов: В Баллыдже нас ждут счастливые дни В Баллыдже нас ждут счастливые дни.
Внутренняя политика
29 апреля 2025 г. 06:33
Зафар Мамедов: В Баллыдже нас ждут счастливые дни

В Баллыдже нас ждут счастливые дни.

Как передает Report, об этом в преддверии возвращения на родную землю сказал бывший вынужденный переселенец из села Баллыджа Ходжалинского района Зафар Мамедов.

"Под руководством президента, Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева азербайджанская армия проявила доблесть и одержала победу над противником на поле боя. Я хочу провести остаток своей жизни на родной земле. Молю Всевышнего, чтобы и другие бывшие вынужденные переселенцы в скором времени вернулись в свои дома", - сказал он.

З.Мамедов вновь выразил благодарность главе государства, а также пожелал упокоения душ шехидов и крепкого здоровья гази.

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Версия на азербайджанском языке Zəfər Məmmədov: Artıq Ballıcada gözəl günlər yaşayacağıq

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