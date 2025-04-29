Зафар Мамедов: В Баллыдже нас ждут счастливые дни

В Баллыдже нас ждут счастливые дни.
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"Под руководством президента, Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева азербайджанская армия проявила доблесть и одержала победу над противником на поле боя. Я хочу провести остаток своей жизни на родной земле. Молю Всевышнего, чтобы и другие бывшие вынужденные переселенцы в скором времени вернулись в свои дома", - сказал он.
З.Мамедов вновь выразил благодарность главе государства, а также пожелал упокоения душ шехидов и крепкого здоровья гази.