Маск считает, что Китаю грозит демографический кризис

Куратор ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) Илон Маск считает, что Китаю может угрожать демографический кризис.

Куратор ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) Илон Маск считает, что Китаю может угрожать демографический кризис.

Как передает Report , свою точку зрения он изложил в соцсети Х.

"Демографический коллапс - самая большая проблема Китая в долгосрочной перспективе. Это касается практически каждой страны на Земле", - написал он в X.

Ранее Маск выражал обеспокоенность низким уровнем рождаемости в Европе. Он также заявлял, что из-за демографического кризиса могут исчезнуть целые нации, под угрозой, в том числе культуры Италии, Франции и Японии.

В январе 2025 года Государственное статистическое управление КНР сообщило, что население Китая продолжило сокращаться и в 2024 году уменьшилось на 1,39 млн человек, до 1,40828 млрд граждан. В 2022 году население Китая начало сокращаться впервые за последние 60 лет, уменьшившись на 850 тыс. человек. В 2023 году показатель снизился еще на 2,08 млн человек.