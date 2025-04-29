В Баку на 14 улицах и проспектах затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2. Проспект Тбилиси, от пересечения с улицей Измир в направлении станции метро "20 Января";

3. Проспект Тбилиси, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

4. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;

5. Улица Ниязи, в направлении площади "Азнефть";

6. Круг "20 Января";

7. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

8. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

9. Проспект Гара Гараева, от станции метро "Гара Гараев" в направлении станции метро "Кёроглу";

10. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

11. Проспект Бабека, в направлении центра;

12. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;

13. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

14. Шоссе Сабунчу-Забрат, в направлении станции метро "Кёроглу".