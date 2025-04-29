В Баку на 14 улицах и проспектах затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
2. Проспект Тбилиси, от пересечения с улицей Измир в направлении станции метро "20 Января";
3. Проспект Тбилиси, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
4. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;
5. Улица Ниязи, в направлении площади "Азнефть";
6. Круг "20 Января";
7. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
8. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";
9. Проспект Гара Гараева, от станции метро "Гара Гараев" в направлении станции метро "Кёроглу";
10. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";
11. Проспект Бабека, в направлении центра;
12. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;
13. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;
14. Шоссе Сабунчу-Забрат, в направлении станции метро "Кёроглу".