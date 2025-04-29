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На границе Индии и Пакистана вновь произошла перестрелка

На границе Индии и Пакистана вновь произошла перестрелка Стрельба произошла на приграничной территории на линии контроля между Индией и Пакистаном в Джамму и Кашмире.
Другие страны
29 апреля 2025 г. 08:52
На границе Индии и Пакистана вновь произошла перестрелка

Стрельба произошла на приграничной территории на линии контроля между Индией и Пакистаном в Джамму и Кашмире.

Как передает Report, об этом сообщает индийское агентство PTI со ссылкой на заявление индийской армии.

"В ночь с 28 на 29 апреля пакистанская армия открыла неспровоцированный огонь из стрелкового оружия через линию контроля в районах напротив округов Купвара и Барамулла", - отмечается в сообщении.

Индийские военные, как указали в армейской пресс-службе, "отреагировали быстро и эффективно".

Информации о пострадавших не поступало.

Режим прекращения огня на индийско-пакистанской границе был нарушен пятую ночь подряд на фоне обострения отношений между Нью-Дели и Исламабадом после произошедшего в Джамму и Кашмире теракта, в котором погибли 26 человек.

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