На границе Индии и Пакистана вновь произошла перестрелка

Стрельба произошла на приграничной территории на линии контроля между Индией и Пакистаном в Джамму и Кашмире.

Стрельба произошла на приграничной территории на линии контроля между Индией и Пакистаном в Джамму и Кашмире.

Как передает Report , об этом сообщает индийское агентство PTI со ссылкой на заявление индийской армии.

"В ночь с 28 на 29 апреля пакистанская армия открыла неспровоцированный огонь из стрелкового оружия через линию контроля в районах напротив округов Купвара и Барамулла", - отмечается в сообщении.

Индийские военные, как указали в армейской пресс-службе, "отреагировали быстро и эффективно".

Информации о пострадавших не поступало.

Режим прекращения огня на индийско-пакистанской границе был нарушен пятую ночь подряд на фоне обострения отношений между Нью-Дели и Исламабадом после произошедшего в Джамму и Кашмире теракта, в котором погибли 26 человек.