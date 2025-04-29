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При ударах по Газе за сутки погибли 57 палестинцев

При ударах по Газе за сутки погибли 57 палестинцев По меньшей мере 57 палестинцев погибли в течение минувших суток в результате израильских ударов по сектору Газа.
Другие страны
29 апреля 2025 г. 08:08
При ударах по Газе за сутки погибли 57 палестинцев

По меньшей мере 57 палестинцев погибли в течение минувших суток в результате израильских ударов по сектору Газа.

Как передает Report, об этом сообщил Минздрав анклава.

По данным ведомства, в результате ударов, нанесенных израильскими войсками по сектору Газа, не менее 57 были убиты и еще порядка 153 ранены. Также сообщается, что в больницы региона были доставлены тела 14 погибших ранее, извлеченные из-под завалов.

В Минздраве уточнили, что число погибших в результате действий израильской армии с 7 октября 2023 года возросло до 52 314, ранения получили 117 792 человека.

Количество убитых с момента возобновления военных действий в регионе в марте 2025 года достигло 2 222 человек, 5 751 был ранен.

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