При ударах по Газе за сутки погибли 57 палестинцев

По меньшей мере 57 палестинцев погибли в течение минувших суток в результате израильских ударов по сектору Газа.

По меньшей мере 57 палестинцев погибли в течение минувших суток в результате израильских ударов по сектору Газа.

Как передает Report , об этом сообщил Минздрав анклава.

По данным ведомства, в результате ударов, нанесенных израильскими войсками по сектору Газа, не менее 57 были убиты и еще порядка 153 ранены. Также сообщается, что в больницы региона были доставлены тела 14 погибших ранее, извлеченные из-под завалов.

В Минздраве уточнили, что число погибших в результате действий израильской армии с 7 октября 2023 года возросло до 52 314, ранения получили 117 792 человека.

Количество убитых с момента возобновления военных действий в регионе в марте 2025 года достигло 2 222 человек, 5 751 был ранен.