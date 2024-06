Посол: Азербайджан и Германия тесно сотрудничают в рамках борьбы с изменением климата

Азербайджан и Германия тесно сотрудничают в области энергоперехода и защиты климата в преддверии проведения СОР29 в Баку и продолжат это в будущем.

Как передает Report, об этом сообщил посол Германии в Азербайджане Ральф Хорлеман на своей странице в социальной сети "Х".

"Я был рад приветствовать сегодня президента Азербайджана Ильхама Алиева в павильоне Германии на выставке в рамках Бакинской энергетической недели. Германия и Азербайджан тесно сотрудничают в области энергетической трансформации и защиты климата в преддверии COP29 в Баку и продолжат в дальнейшем", - отметил посол.

Германия представила свой павильон на 29-й Международной выставке "Нефть и газ Каспия" и 12-й Каспийской международной выставке "Энергетика и зеленая энергия" в рамках Бакинской энергетической недели.