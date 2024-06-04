О нас

Посол: Азербайджан и Германия тесно сотрудничают в рамках борьбы с изменением климата

Посол: Азербайджан и Германия тесно сотрудничают в рамках борьбы с изменением климата Германия представила свой павильон на 29-й Международной выставкt "Нефть и газ Каспия" и 12-й Каспийской международной выставкt "Энергетика и зеленая энергия" - Caspian Power в рамках Бакинской энергетической недели.
COP29
4 июня 2024 г. 13:08
Посол: Азербайджан и Германия тесно сотрудничают в рамках борьбы с изменением климата

Азербайджан и Германия тесно сотрудничают в области энергоперехода и защиты климата в преддверии проведения СОР29 в Баку и продолжат это в будущем.

Как передает Report, об этом сообщил посол Германии в Азербайджане Ральф Хорлеман на своей странице в социальной сети "Х".

"Я был рад приветствовать сегодня президента Азербайджана Ильхама Алиева в павильоне Германии на выставке в рамках Бакинской энергетической недели. Германия и Азербайджан тесно сотрудничают в области энергетической трансформации и защиты климата в преддверии COP29 в Баку и продолжат в дальнейшем", - отметил посол.

Германия представила свой павильон на 29-й Международной выставке "Нефть и газ Каспия" и 12-й Каспийской международной выставке "Энергетика и зеленая энергия" в рамках Бакинской энергетической недели.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Ambassador: Azerbaijan and Germany working closely together on climate protection
Версия на азербайджанском языке Səfir: Azərbaycan və Almaniya iqlim dəyişikliyi ilə mübarizə çərçivəsində sıx əməkdaşlıq edir

Другие новости из категории

Генсек: ОПЕК поддерживает деятельность Азербайджана в борьбе с изменениями климата
Генсек: ОПЕК поддерживает деятельность Азербайджана в борьбе с изменениями климата
4 июня 2024 г. 11:48
Кристина Борреро: COP29 - уникальная возможность направить идеи на повышение энергобезопасности
Кристина Борреро: COP29 - уникальная возможность направить идеи на повышение энергобезопасности
4 июня 2024 г. 11:12
Байден: COP29 дает Азербайджану уникальную возможность для продвижения глобальных инициатив
Байден: COP29 дает Азербайджану уникальную возможность для продвижения глобальных инициатив
4 июня 2024 г. 11:00
Главный переговорщик СОР29 встретился с постпредом Уганды в ООН
ФотоГлавный переговорщик СОР29 встретился с постпредом Уганды в ООН
4 июня 2024 г. 09:56
Состоялось четвертое заседание Оргкомитета в связи с COP29
ФотоСостоялось четвертое заседание Оргкомитета в связи с COP29
3 июня 2024 г. 19:40
Результаты обсуждений в Бонне окажут большое влияние на решения на COP29
Результаты обсуждений в Бонне окажут большое влияние на решения на COP29
3 июня 2024 г. 15:09
Али Факих: Обязательства по взносам в Фонд потерь и ущерба должны распределяться справедливо
Али Факих: Обязательства по взносам в Фонд потерь и ущерба должны распределяться справедливо
3 июня 2024 г. 14:33
В Бонне начала работу конференция по изменению климата
В Бонне начала работу конференция по изменению климата
3 июня 2024 г. 14:23
Состоялось открытие Волонтерского центра при Председательстве COP29
Состоялось открытие Волонтерского центра при Председательстве COP29
2 июня 2024 г. 19:06
Австралийский дипломат: Мы уверены, что Азербайджан успешно проведет COP29
Австралийский дипломат: Мы уверены, что Азербайджан успешно проведет COP29
1 июня 2024 г. 22:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi