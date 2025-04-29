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Египетская авиакомпания Al Masria сокращает рейсы в Россию

Египетская авиакомпания Al Masria сокращает рейсы в Россию Египетская авиакомпания AlMasria Universal Airlines почти на треть сократит полетную программу из России на курорты Шарм-эль-Шейх и Хургада с 20 мая.
Другие страны
29 апреля 2025 г. 14:04
Египетская авиакомпания Al Masria сокращает рейсы в Россию

Египетская авиакомпания AlMasria Universal Airlines почти на треть сократит полетную программу из России на курорты Шарм-эль-Шейх и Хургада с 20 мая.

Как передает Report, об этом сообщают "Известия" со ссылкой на источник в компании.

По данным издания, программу полетов египетского перевозчика пересмотрели пересмотреть для трех российских туроператоров: Coral Travel, Fun & Sun и Anex Tour. Для Anex Tour сокращено 50% рейсов, в Шарм-эль-Шейх компания будет летать пять раз в неделю. Для Fun & Sun сокращение составило 37%, до семи рейсов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Для Coral Travel египетский авиаперевозчик сократит полеты на 21% - до 20 рейсов в Шарм-эль-Шейх и 10 - в Хургаду.

Отмененные рейсы перераспределят между перевозчиками: российскими авиакомпаниями Azur, "Уральские авиалинии" и Red Wings, а также египетскими Egypt Air, Air Cairo, Red Sea Airlines. Причинами пересмотра расписания источник в AlMasria назвал проблемы с закупкой самолетов из-за санкций, а также строгие меры безопасности в РФ, которые приводили к задержкам с отправкой рейсов из Египта как минимум на восемь часов.

В пресс-службе Росавиации подтвердили, что перевозчик сократит число рейсов из-за их периодических задержек.

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Версия на английском языке Almasria Airlines reduces its flight program from Russia to Egyptian resorts
Версия на азербайджанском языке Misir aviaşirkəti Rusiyaya uçuşları azaldır

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