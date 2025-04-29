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Азиз Алекберли: Мы рассчитываем на вклад ИСЕСКО в защиту памятников в Западном Азербайджане

Азиз Алекберли: Мы рассчитываем на вклад ИСЕСКО в защиту памятников в Западном Азербайджане Община Западного Азербайджана надеется на поддержку ИСЕСКО в деле сохранения культурного наследия на территории современной Армении.
Внешняя политика
29 апреля 2025 г. 13:52
Азиз Алекберли: Мы рассчитываем на вклад ИСЕСКО в защиту памятников в Западном Азербайджане

Община Западного Азербайджана надеется на поддержку ИСЕСКО в деле сохранения культурного наследия западных азербайджанцев на их исторических землях - территории нынешней Армении.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Общины Азиз Алекберли на встрече с генеральным директором ИСЕСКО Салимом бин Мухаммедом аль-Малики в Баку.

Алекберли подчеркнул, что западные азербайджанцы создали на этих землях богатое культурное наследие, которое является достоянием всего человечества.

"Мы информируем мировую общественность, требуем восстановления памятников и стремимся не допустить их уничтожения. Ожидаем, что ИСЕСКО также подключится к этому процессу. Ранее мы обращались и в ЮНЕСКО, однако, к сожалению, Армения не позволила провести мониторинг памятников на своей территории", — заявил он.

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Версия на английском языке Aziz Alakbarli: Azerbaijan wants ICESCO to contribute to protection of monuments in Western Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Əziz Ələkbərli: ICESCO-nun Qərbi Azərbaycandakı abidələrin qorunmasına töhfə verməsini istəyirik

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