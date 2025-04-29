Азиз Алекберли: Мы рассчитываем на вклад ИСЕСКО в защиту памятников в Западном Азербайджане

Община Западного Азербайджана надеется на поддержку ИСЕСКО в деле сохранения культурного наследия на территории современной Армении.

Община Западного Азербайджана надеется на поддержку ИСЕСКО в деле сохранения культурного наследия западных азербайджанцев на их исторических землях - территории нынешней Армении.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Общины Азиз Алекберли на встрече с генеральным директором ИСЕСКО Салимом бин Мухаммедом аль-Малики в Баку.

Алекберли подчеркнул, что западные азербайджанцы создали на этих землях богатое культурное наследие, которое является достоянием всего человечества.

"Мы информируем мировую общественность, требуем восстановления памятников и стремимся не допустить их уничтожения. Ожидаем, что ИСЕСКО также подключится к этому процессу. Ранее мы обращались и в ЮНЕСКО, однако, к сожалению, Армения не позволила провести мониторинг памятников на своей территории", — заявил он.