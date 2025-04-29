В Украине назначены три новых заместителей министра обороны

Кабинет министров Украины назначил трех заместителей министра обороны с целью усиления управленческой команды ведомства.

Кабинет министров Украины назначил трех заместителей министра обороны с целью усиления управленческой команды ведомства.

Как передает Report, об этом сообщают украинские СМИ.

Сергей Боев назначен на должность первого заместителя главы Минобороны. До назначения на этот пост он возглавлял должность заместителя министра Рустем Умерова по вопросам международного взаимодействия и партнерств. На новой должности он будет координировать все направления работы заместителей министра.

Николай Шевцов займет должность заместителя министра обороны по вопросам логистики и закупок. Ранее Шевцов возглавлял Главное управление логистики Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

А Александр Козенко назначен замминистра обороны по вопросам европейской интеграции. С ноября 2023 года был советником министра обороны и отвечал за развитие государственной авиации.