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Хачатурян: Армения будет продвигать мирную повестку с Азербайджаном

Хачатурян: Армения будет продвигать мирную повестку с Азербайджаном Армения тверда в намерении по продвижению мирной повестки и продолжит свое конструктивное участие в мирном процессе.
В регионе
29 апреля 2025 г. 13:56
Хачатурян: Армения будет продвигать мирную повестку с Азербайджаном

Армения тверда в намерении по продвижению мирной повестки и продолжит свое конструктивное участие в мирном процессе.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил президент Армении Ваагн Хачатурян в ходе совместного заявления со своим грузинским коллегой Михаилом Кавелашвили в Ереване.

Хачатурян напомнил, что текст мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном согласован и готов к подписанию. По его словам, армянская сторона надеется, что сможет установить всеобъемлющий мир с Азербайджаном.

"Армения высоко ценит усилия Грузии, направленные на укрепление стабильности и безопасности на Южном Кавказе, а также поддержку мирного процесса между Арменией и Азербайджаном. Мы приветствуем инициативы Грузии по созданию платформ трехстороннего сотрудничества и ценим роль Грузии в поиске путей сотрудничества и реализации совместных экономических проектов", - сказал он.

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Версия на английском языке Khachaturyan: Armenia to promote peace agenda with Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Xaçaturyan: Ermənistan Azərbaycanla sülh gündəliyini irəli aparacaq

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