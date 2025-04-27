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Президент Ирана: Мы не предусматриваем никаких ограничений в сотрудничестве с Азербайджаном

Президент Ирана: Мы не предусматриваем никаких ограничений в сотрудничестве с Азербайджаном Сотрудничество в ряде областей может способствовать укреплению связей между Азербайджаном и Ираном.
Внешняя политика
27 апреля 2025 г. 22:18
Президент Ирана: Мы не предусматриваем никаких ограничений в сотрудничестве с Азербайджаном

Сотрудничество в ряде областей может способствовать укреплению связей между Азербайджаном и Ираном.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан в интервью телеканалу AzTV, говоря о своем визите в Азербайджан.

Глава государства отметил, что сферы сотрудничества между Ираном и Азербайджаном весьма широки:
"Что должны делать два соседних и братских народа в отношениях друг с другом? Все наши имеющиеся потенциалы и возможности могут быть использованы в сфере экономики, промышленности, науки и других направлениях для развития взаимных связей".

"Мы не предусматриваем никаких ограничений в областях сотрудничества между двумя странами. Разумеется, развитие отношений между парламентами может стать одним из шагов. Также можно рассмотреть укрепление связей между университетами и преподавателями вузов".

"Кроме того, мы можем сотрудничать в области здравоохранения, медицины, фармацевтики и медицинского обеспечения. Можно предпринять совместные шаги в промышленности, торговле и в рамках совместных проектов. Взаимодействие в сфере культуры и спорта также способно внести вклад в развитие наших отношений", - подчеркнул президент Ирана.

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Версия на азербайджанском языке İran Prezidenti: Azərbaycanla əməkdaşlıqda heç bir məhdudiyyət nəzərdə tutmuruq

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