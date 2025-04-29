Азербайджан стал полноправным членом Hotelstars

На прошедшей в Осло IX Генеральной ассамблее Союза Hotelstars (HSU) Азербайджан был единогласно утвержден в качестве полноправного члена.

На прошедшей в Осло IX Генеральной ассамблее Союза Hotelstars (HSU) Азербайджан был единогласно утвержден в качестве полноправного члена.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по туризму.

Впервые в регионе Южного Кавказа Азербайджан получил статус полноправного члена и возможность быть представленным в управляющих структурах союза.

Выступая на Генассамблее, заместитель председателя правления Бюро по туризму Рашад Алиев отметил, что в стране активно внедряются международные стандарты качества в гостиничной сфере. По его словам, звездная классификация уже присвоена 263 отелям, а в этом году процесс охватит и регионы.

Согласно договору о совместной деятельности, подписанному между Бюро по туризму и Ассоциацией отелей Азербайджана в 2018 году, звездные категории отелей определяются Национальной системой звездной классификации, разработанной по критериям Hotelstars.