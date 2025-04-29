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В Баку открылась выставка Turan Textile

В Баку открылась выставка Turan Textile 14:29
Бизнес
29 апреля 2025 г. 14:43
В Баку открылась выставка Turan Textile

Сегодня в Баку открылась выставка Turan Textile, имеющая важное значение с точки зрения развития регионального экономического сотрудничества.

Как сообщает Report, в церемонии ее открытия приняли участие представители различных государственных структур, бизнесмены из тюркских государств, местные предприниматели и др.

Председатель Азербайджанской ассоциации франчайзинга (AFA) Джамид Мовсумов отметил, что эта выставка служит не только развитию текстильной промышленности, но и укреплению экономических и культурных связей между тюркскими государствами: "Данная выставка является важной платформой для создания новых возможностей сотрудничества между странами-участницами ОТГ, установления делового партнерства и доступа к региональным рынкам".

По его словам, в выставке принимают участие около 100 местных и зарубежных брендов: "Компании из Турции, Туркменистана, Узбекистана и других стран представляют свою продукцию и технологии. В рамках выставки предусмотрены презентации новой продукции, проведение двусторонних встреч".

Ожидается, что на выставке, которая завершится 30 апреля, будут обсуждаться новые возможности сотрудничества, достигнуты предварительные договоренности по будущим проектам.

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Версия на английском языке Turan Textile exhibition opens in Baku
Версия на азербайджанском языке Bakıda Turan Tekstil Sərgisi açılıb

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