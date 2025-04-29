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Руководство ИСЕСКО проинформировано о нарушении основных прав западных азербайджанцев

Руководство ИСЕСКО проинформировано о нарушении основных прав западных азербайджанцев 14:05
Внешняя политика
29 апреля 2025 г. 14:36
Руководство ИСЕСКО проинформировано о нарушении основных прав западных азербайджанцев

Генеральный директор Исламской организацией по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО) Салим бин Мухаммед аль-Малик встретился с руководством Общины Западного Азербайджана (ОЗА).

Как сообщает Report, на встрече присутствовали председатель правления ОЗА Азиз Алекперли, председатель Наблюдательного совета организации Мисир Марданов и другие ее представители.

На встрече обсуждены вопросы сохранения культурного наследия, раскрытие правды об исламском наследии посредством образовательных и научных исследований, а также межкультурный диалог, рассмотрены практические направления сотрудничества по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Представители ОЗА проинформировали главу ИСЕСКО о нарушении основных, в том числе культурных и образовательных прав азербайджанцев в результате этнических чисток на территории нынешней Армении, а также об уничтожении там азербайджанского культурного наследия.

Руководство ИСЕСКО высоко оценило этническое и религиозное многообразие, толерантную среду в Азербайджане, а также вклад Азербайджана в межкультурный диалог и деятельность ИСЕСКО.

ФОТО: Мухаммед Агаев

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