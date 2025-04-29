Казахстан и Пакистан подписали четыре документа о сотрудничестве на сумму более $70 млн

В Карачи прошел бизнес-форум с участием более 300 представителей бизнеса Казахстана и Пакистана, в рамках которого было подписано четыре документа о сотрудничестве на сумму более $70 млн.

В Карачи прошел бизнес-форум с участием более 300 представителей бизнеса Казахстана и Пакистана, в рамках которого было подписано четыре документа о сотрудничестве на сумму более $70 млн.

Как сообщает казахстанское бюро Report со ссылкой на Минтранс РК, в рамках форума особое внимание было уделено сотрудничеству с ведущими пакистанскими логистическими операторами, которые осуществляют доставку грузов по Трансафганскому коридору,

"Достигнуты договоренности о расширении логистического взаимодействия, упрощении процедур и создании совместных предприятий" - говорится в сообщении ведомства.

В рамках встречи с представителями крупнейшей пакистанской промышленной группой Ghani Global Group была достигнута договоренность о совместной реализации проекта по производству стеклотары в Казахстане.

На встрече с представителями логистической компании обсуждены меры по взаимному упрощению процедур и наращиванию объемов международных автоперевозок.

"Министр транспорта РК Марат Карабаев провел встречу с министром торговли ИРП Джамом Камал Ханом. Стороны отметили важность развития мультимодальных маршрутов, способствующих росту товарооборота между двумя странами. Также он посетил порт Карачи и провел переговоры с министром морских дел Пакистана Мухаммадом Джунайд Анваром", - отмечается в сообщении.