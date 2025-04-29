Пентагон получит $639 млн на создание баллистических ракет средней дальности

Пентагон получит дополнительно $639 млн для финансирования создания баллистических ракет средней дальности для оснащения американской армии в рамках предложенного Конгрессом США увеличения оборонного бюджета на $150 млрд в 2025 финансовом году.

Пентагон получит дополнительно $639 млн для финансирования создания баллистических ракет средней дальности для оснащения американской армии в рамках предложенного Конгрессом США увеличения оборонного бюджета на $150 млрд в 2025 финансовом году.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, это следует из опубликованного законопроекта.

США не располагали баллистическими ракетами средней дальности со времен окончания "холодной войны".

В период с 1988 по 2019 год Соединенным Штатам и России было запрещено разрабатывать и размещать на вооружении баллистические и крылатые ракеты наземного базирования в ядерном или обычном оснащении с максимальной дальностью полета от 500 до 5,5 тысяч км в соответствии с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.