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Газовые операторы Греции и Северной Македонии договорились об углублении энергосотрудничества

Газовые операторы Греции и Северной Македонии договорились об углублении энергосотрудничества Газовые операторы Греции и Северной Македонии договорились об углублении энергосотрудничества
Энергетика
29 апреля 2025 г. 14:44
Газовые операторы Греции и Северной Македонии договорились об углублении энергосотрудничества

Государственные операторы по транспортировке природного газа Греции и Северной Македонии DESFA и NOMAGAS JSC подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на углубление сотрудничества в энергетической сфере, развитие региональной газовой инфраструктуры и укрепление безопасности поставок.

Об этом сообщает Report со ссылкой на сообщение DESFA, опубликованное в соцсети Linkedin.

“Подписание документа состоялось в рамках 9-го Балканского энергетического саммита в Афинах. Меморандум направлен на углубление сотрудничества в энергетической сфере, развитие региональной газовой инфраструктуры и укрепление безопасности поставок”, - говорится в сообщении.

Глава DESFA Мария Рита Галли заявила, меморандум стал ещё один важный шаг в стратегии компании по развитию регионального сотрудничества в энергетике.

“Совместно с NOMAGAS мы сможем эффективнее использовать наш опыт и ресурсы для развития национальных газовых сетей, а также содействовать диверсификации маршрутов поставок и укреплению энергетической безопасности Юго-Восточной Европы. Это часть нашей общей цели — построение устойчивой инфраструктуры и продвижение устойчивого энергетического будущего”, - сказала Галли.

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