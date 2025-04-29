В Конгресс внесли предложение об импичменте Трампа

В Палату представителей внесено предложение импичмента президента США Дональда Трампа.

В Палату представителей внесено предложение об импичменте президента США Дональда Трампа.

Как передает Report со ссылкой на РБК Украина, об этом заявил конгрессмен от штата Мичиган Шри Танедара.

"Я внес статьи об импичменте президента Трампа. Когда Трамп игнорирует Конституцию, Конгресс и суды, он не борется за Америку. Он разрушает это и ставит под угрозу нашу демократию", - написал конгрессмен.

Танедар уточнил, что подал семь статей импичмента, в которых Трампа обвиняют в ряде серьезных нарушений.

Среди выдвинутых обвинений - депортация Килмара Абрего Гарсии, которого, по словам Танедара, ошибочно выслали в Сальвадор.

Конгрессмен также обвиняет Трампа в незаконном сокращении бюджетных расходов на отдельные государственные ведомства через Департамент эффективности правительства (DOGE) без согласования с Конгрессом.

Среди других оснований для импичмента, Танедар назвал агрессивную тарифную политику Трампа, которая нанесла ущерб международной экономике, давление на СМИ, нарушение Первой поправки Конституции США (гарантия свободы слова), взяточничество, вмешательство в деятельность судов и незаконный сбор персональных данных граждан.

"Статья седьмая - тираническое превышение полномочий. Трамп пытается сконцентрировать неограниченную власть и разрушить конституционные границы президентства. В нашей стране президенты, а не короли. Это не просто проступок - это проступок, подпадающий под импичмент", - подчеркнул Танедар.