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Возникли сбои в работе всемирно известных приложений и сервисов   

Возникли сбои в работе всемирно известных приложений и сервисов    Возникли сбои в работе всемирно известных приложений и сервисов Вслед за глобальным сбоем в работе сервисов Facebook пользователи начали массово жаловаться на проблемы с работой других сервисов, таких как YouTube, Zoom, Snapchat и Gmail.
ИКТ
5 октября 2021 г. 02:30
Возникли сбои в работе всемирно известных приложений и сервисов   

Возникли сбои в работе всемирно известных приложений и сервисов Вслед за глобальным сбоем в работе сервисов Facebook пользователи начали массово жаловаться на проблемы с работой других сервисов, таких как YouTube, Zoom, Snapchat и Gmail.

Как передает Report, об этом сообщает портал Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.

В частности, резко возросло количество жалоб на работу YouTube, видеохостинг сейчас находится в красной зоне мониторинг-сервиса.

Пользователи жалуются и на сбои в работе Netflix и Zoom, для обоих компаний количество обращений о проблемах с работой резко возросло в последние часы.

Сообщается также о серьезных проблемах в работе Snapchat, почтового сервиса Gmail, одного из крупнейших в США кредитных учреждений Bank of America, сотовых операторов AT&T и Verizone.

Кроме того, пользователи мессенджера Telegram получили предупреждение, что в некоторых регионах на фоне сбоя в Facebook могут быть проблемы с загрузкой чатов мессенджера.

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Версия на азербайджанском языке Dünyanın məşhur tətbiq və servisləri çöküb

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