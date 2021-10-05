Возникли сбои в работе всемирно известных приложений и сервисов

Возникли сбои в работе всемирно известных приложений и сервисов Вслед за глобальным сбоем в работе сервисов Facebook пользователи начали массово жаловаться на проблемы с работой других сервисов, таких как YouTube, Zoom, Snapchat и Gmail.

Возникли сбои в работе всемирно известных приложений и сервисов Вслед за глобальным сбоем в работе сервисов Facebook пользователи начали массово жаловаться на проблемы с работой других сервисов, таких как YouTube, Zoom, Snapchat и Gmail.

Как передает Report, об этом сообщает портал Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.

В частности, резко возросло количество жалоб на работу YouTube, видеохостинг сейчас находится в красной зоне мониторинг-сервиса.

Пользователи жалуются и на сбои в работе Netflix и Zoom, для обоих компаний количество обращений о проблемах с работой резко возросло в последние часы.

Сообщается также о серьезных проблемах в работе Snapchat, почтового сервиса Gmail, одного из крупнейших в США кредитных учреждений Bank of America, сотовых операторов AT&T и Verizone.

Кроме того, пользователи мессенджера Telegram получили предупреждение, что в некоторых регионах на фоне сбоя в Facebook могут быть проблемы с загрузкой чатов мессенджера.