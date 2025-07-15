Уолтц: Присоединение Азербайджана к Авраамовым соглашениям изменит геополитический ландшафт

Кандидат в постпреды США при ООН Майк Уолтц рассказал о возможности присоединения Азербайджана к Авраамовым соглашениям.

Кандидат в постпреды США при ООН Майк Уолтц рассказал о возможности присоединения Азербайджана к Авраамовым соглашениям.

Как передает Report , об этом американской политик заявил на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

"Азербайджан стремится не только сблизиться с США, но, возможно, заключить соглашения с Арменией и Израилем (присоединение к Авраамовым соглашениям - ред.). Это откроет не только широкие коммерческие возможности для американского бизнеса, но и изменит геополитический ландшафт", - подчеркнул он.

Отметим, что на слушаниях рассматривалась кандидатура Уолтца в качестве постоянного представителя США при ООН. Ранее он был советником главы Белого дома Дональда Трампа по нацбезопасности, но был отстранен от должности после скандала с обсуждением секретных планов американских ударов по хуситам в мессенджере Signal.