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В США считают необходимым создание инструментов для отражения угроз, исходящих от TikTok

В США считают необходимым создание инструментов для отражения угроз, исходящих от TikTok Министр торговли США Джина Раймондо считает необходимым создание законных инструментов для отражения угроз в сфере национальной безопасности, исходящих от мобильных приложений, таких как TikTok.
ИКТ
5 октября 2023 г. 06:12
В США считают необходимым создание инструментов для отражения угроз, исходящих от TikTok

Министр торговли США Джина Раймондо считает необходимым создание законных инструментов для отражения угроз в сфере национальной безопасности, исходящих от мобильных приложений, таких как TikTok.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такую позицию политик изложила на слушаниях в Сенате Конгресса США.

"Меня часто спрашивают, следует ли нам запретить TikTok. Но проблема куда масштабнее и касается не только TikTok", - отметила министр. По словам Раймондо, китайская соцсеть "представляет угрозу в сфере национальной безопасности" США.

"Но нам нужен всеобъемлющий план обновлений. Сегодня угрозы носят иной характер, нежели 10 лет назад. Поэтому правильно было бы создать подкрепленный законами набор инструментов и выработать всеобъемлющий подход к этим связанным между собой приложениям, которые представляют угрозу для национальной безопасности", - указала глава американского Минторга.

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Версия на азербайджанском языке Amerikalı nazir: “Çinin “TikTok” sosial şəbəkəsi ölkənin milli təhlükəsizliyinə təhdid yaradır”

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