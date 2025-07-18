Посол: Турецко-азербайджанские отношения находятся на самом высоком уровне за всю историю

Сегодня отношения между Турцией и Азербайджаном находятся на самом высоком уровне за всю историю.

Сегодня отношения между Турцией и Азербайджаном находятся на самом высоком уровне за всю историю.

Как сообщает Report, об этом заявил посол Турции в Азербайджане Бирол Акгюн на Форуме турецко-азербайджанского братства.

По его словам, концепция "Одна нация, два государства" является важнейшим шагом для обеих стран.

"Этого братства прежде всего хотят наши народы. В условиях глобальных событий, происходящих сегодня, совместная деятельность Турции и Азербайджана приобретает особое значение. Наши страны связывают очень прочные узы", - подчеркнул он.

Посол отметил, что поддержка, оказанная двумя странами друг другу во время событий 15 июля 2016 года в Турции, землетрясения в Кахраманмараше, а также 44-дневной Отечественной войны, была ярким примером такого братства.

"Мы также хотим подчеркнуть роль медиа в этом процессе. Существуют силы, как желающие, так и не желающие братства между двумя странами. Поэтому пресса должна с особым вниманием относиться к каждой своей публикации", - добавил посол.