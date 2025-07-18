Казахстан приступил к строительству моста через Сырдарью в рамках проекта ж/д Дарбаза - Мактаарал

Национальная компания "Қазақстан темір жолы" начала подготовительные работы по возведению моста через реку Сырдарья в рамках масштабного проекта по строительству железнодорожной линии Дарбаза – Мактаарал.

Национальная компания "Қазақстан темір жолы" начала подготовительные работы по возведению моста через реку Сырдарья в рамках масштабного проекта по строительству железнодорожной линии Дарбаза – Мактаарал.

Об этом сообщает передает Казахстан кое бюро Report со ссылкой на пресс-службу КТЖ.

Длина сооружения составит 500 метров.

Новая железнодорожная ветка создаст условия для увеличения экспортных перевозок в направлении стран Центральной Азии. Проект реализуется по поручению президента Республики Казахстан и имеет стратегическое значение для развития транспортно-транзитного потенциала страны.

Кроме того, проект будет способствовать социально-экономическому развитию Туркестанской области. Новая линия соединит отдаленные Мактааральский и Жетысайский районы с основной сетью железных дорог Казахстана, исключив необходимость проезда через территорию Узбекистана.

Строительство железной дороги КТЖ планирует завершить в 2026 году.