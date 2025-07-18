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В Азербайджане на аукцион выставят еще одно месторождение полезных ископаемых

В Азербайджане на аукцион выставят еще одно месторождение полезных ископаемых Государственная служба по имущественным вопросам (ГСИВ) при Министерстве экономики Азербайджана 28 августа проведет аукцион, связанный с использованием недр, на который будет выставлено одно месторождение полезных ископаемых.
Бизнес
18 июля 2025 г. 11:43
В Азербайджане на аукцион выставят еще одно месторождение полезных ископаемых

Государственная служба по имущественным вопросам (ГСИВ) при Министерстве экономики Азербайджана 28 августа проведет аукцион, связанный с использованием недр, на который будет выставлено одно месторождение полезных ископаемых.

Об этом сообщили "Report" из ГСИВ.

Согласно информации, это месторождение песчано-гравийной смеси "Гасымбейли" в Агсуйском районе.

Для приобретения месторождения с начальной ценой 58 тыс. манатов претенденты должны представить соответствующий пакет документов до 18:00 21 августа 2025 года по адресу: город Баку, проспект Зии Буньядова, 38C, квартал 1969 (Бакинский дом МСБ). Документы, представленные позже указанного времени, будут возвращены без вскрытия.

Желающие получить информацию об аукционе, а также оплатить сервисный сбор и 10% задаток, могут обратиться в Государственное агентство по использованию минерально-сырьевых ресурсов. Аукцион состоится в Баку по адресу: Низаминский район, улица Халила Рзы Улутюрка.

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