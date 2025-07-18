О нас

Доходы США от пошлин за полгода превысили $87 млрд

Доходы США от пошлин за полгода превысили $87 млрд Поступления в бюджет Соединенных Штатов от таможенных пошлин с января по июнь 2025 года достигли $87,2 млрд.
Другие страны
18 июля 2025 г. 12:12
Доходы США от пошлин за полгода превысили $87 млрд

Поступления в бюджет Соединенных Штатов от таможенных пошлин с января по июнь 2025 года достигли $87,2 млрд.

Как передает Report, об этом пишет японский портал Nikkei Asia со ссылкой на данные правительства США.

Доходы от импортных тарифов резко увеличились с момента введения в апреле новых пошлин.

Согласно приведенному порталом анализу данных Таможенно-пограничной службы США, к концу июня пошлины с фиксированной ставкой в 10% принесли государству более $17,7 млрд, а 25%-ный тариф на импорт автомобилей - свыше $10,7 млрд.

Ранее в Министерстве финансов сообщили, что только в июне пошлины принесли бюджету $26,6 млрд. Новые пошлины на иностранные товары принесли стране дополнительный доход в $47 млрд. Во втором квартале 2025 года таможенные сборы составили рекордные $64 млрд, на $47 млрд больше, чем за аналогичный период годом ранее.

В материале Nikkei Asia утверждается, что доходы США от тарифных мер достигли таких масштабов, что отмена или снижение Белым домом ставок пошлин в будущем, даже при новой администрации, может стать затруднительной. Это связано с опасениями, что тарифы превратятся для США в фиксированный источник бюджетных доходов.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Верховный комиссар ООН призывает к ответственности за столкновения в сирийской Эс-Сувейде
Верховный комиссар ООН призывает к ответственности за столкновения в сирийской Эс-Сувейде
18 июля 2025 г. 12:50
Аббас Арагчи: У стран ЕС нет моральных и правовых оснований для антииранских санкций
Аббас Арагчи: У стран ЕС нет моральных и правовых оснований для антииранских санкций
18 июля 2025 г. 12:40
Кыргызстан ратифицировал договор о точке стыка госграниц с Таджикистаном и Узбекистаном
Кыргызстан ратифицировал договор о точке стыка госграниц с Таджикистаном и Узбекистаном
18 июля 2025 г. 12:35
Казахстан приступил к строительству моста через Сырдарью в рамках проекта ж/д Дарбаза - Мактаарал
Казахстан приступил к строительству моста через Сырдарью в рамках проекта ж/д Дарбаза - Мактаарал
18 июля 2025 г. 12:06
Палата представителей США одобрила сокращение госзатрат на $9 млрд
Палата представителей США одобрила сокращение госзатрат на $9 млрд
18 июля 2025 г. 11:56
Израиль направит гуманитарную помощь друзам в Сирию
Израиль направит гуманитарную помощь друзам в Сирию
18 июля 2025 г. 11:46
В Израиле двое полицейских пострадали в результате взрыва
В Израиле двое полицейских пострадали в результате взрыва
18 июля 2025 г. 11:45
Евросоюз начал работу над 19-м пакетом санкций в отношении РФ
Евросоюз начал работу над 19-м пакетом санкций в отношении РФ
18 июля 2025 г. 11:30
Словакия согласилась на принятие новых санкций против РФ после уступок
Словакия согласилась на принятие новых санкций против РФ после "уступок"
18 июля 2025 г. 11:17
Умеров назначен главой Совета нацбезопасности и обороны Украины
Умеров назначен главой Совета нацбезопасности и обороны Украины
18 июля 2025 г. 11:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi