Доходы США от пошлин за полгода превысили $87 млрд

Поступления в бюджет Соединенных Штатов от таможенных пошлин с января по июнь 2025 года достигли $87,2 млрд.

Поступления в бюджет Соединенных Штатов от таможенных пошлин с января по июнь 2025 года достигли $87,2 млрд.

Как передает Report, об этом пишет японский портал Nikkei Asia со ссылкой на данные правительства США.

Доходы от импортных тарифов резко увеличились с момента введения в апреле новых пошлин.

Согласно приведенному порталом анализу данных Таможенно-пограничной службы США, к концу июня пошлины с фиксированной ставкой в 10% принесли государству более $17,7 млрд, а 25%-ный тариф на импорт автомобилей - свыше $10,7 млрд.

Ранее в Министерстве финансов сообщили, что только в июне пошлины принесли бюджету $26,6 млрд. Новые пошлины на иностранные товары принесли стране дополнительный доход в $47 млрд. Во втором квартале 2025 года таможенные сборы составили рекордные $64 млрд, на $47 млрд больше, чем за аналогичный период годом ранее.

В материале Nikkei Asia утверждается, что доходы США от тарифных мер достигли таких масштабов, что отмена или снижение Белым домом ставок пошлин в будущем, даже при новой администрации, может стать затруднительной. Это связано с опасениями, что тарифы превратятся для США в фиксированный источник бюджетных доходов.