В Азербайджане начался прием в дошкольные образовательные учреждения

В Азербайджане начался прием в дошкольные образовательные учреждения.

В Азербайджане начался прием в дошкольные образовательные учреждения.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве дошкольного и общего образования.

18 июля с 11:00 родители смогут встать в электронную очередь на прием в дошкольные образовательные учреждения региональных управлений образования и Нахчыванской АР, а 25 июля с 11:00 – в дошкольные образовательные учреждения города Баку.

Очереди для детей 2020 и 2021 годов рождения будут открыты в 11:00, а для детей 2022, 2023 и 2024 годов рождения – в 15:00.

Родители могут создать электронный кабинет для приема детей в дошкольные учреждения на 2025-2026 учебный год на сайте www.bq.edu.az .

Отметим, что очереди и заявления, созданные в системе приема в предыдущем учебном году, архивированы и добавлены в родительский кабинет. Эти очереди и заявления недействительны в текущем году.