В Бельгии задержали подростка, подозреваемого в ложном минировании школы

В Бельгии задержан подозреваемый в ложном минировании школы в Мехелене, им оказался местный 17-летний подросток.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал RTBF.

Подростка заклчили под стражу.

После звонка с сообщением о бомбе в школе, учебное заведение было закрыто в течение всего учебного дня.

Школу обследовали саперы с собаками, но опасных предметов не обнаружили.