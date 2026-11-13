В Бельгии задержали подростка, подозреваемого в ложном минировании школы
Другие страны
- 13 ноября, 2026
- 20:58
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В Бельгии задержан подозреваемый в ложном минировании школы в Мехелене, им оказался местный 17-летний подросток.
Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал RTBF.
Подростка заклчили под стражу.
После звонка с сообщением о бомбе в школе, учебное заведение было закрыто в течение всего учебного дня.
Школу обследовали саперы с собаками, но опасных предметов не обнаружили.
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