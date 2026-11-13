Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии
    Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    В Бельгии задержали подростка, подозреваемого в ложном минировании школы

    Другие страны
    • 13 ноября, 2026
    • 20:58
    В Бельгии задержали подростка, подозреваемого в ложном минировании школы

    В Бельгии задержан подозреваемый в ложном минировании школы в Мехелене, им оказался местный 17-летний подросток.

    Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал RTBF.

    Подростка заклчили под стражу.

    После звонка с сообщением о бомбе в школе, учебное заведение было закрыто в течение всего учебного дня.

    Школу обследовали саперы с собаками, но опасных предметов не обнаружили.

    Угроза взрыва Учебное заведение Бельгия
    Belçikada məktəbin minalanması barədə yalan məlumat verməkdə şübhəli yeniyetmə saxlanılıb
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