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    Belçikada məktəbin minalanması barədə yalan məlumat verməkdə şübhəli yeniyetmə saxlanılıb

    Digər ölkələr
    • 13 noyabr, 2026
    • 21:38
    Belçikada məktəbin minalanması barədə yalan məlumat verməkdə şübhəli yeniyetmə saxlanılıb

    Belçikada Mexelendəki məktəbin minalanması barədə yalan məlumat verməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb, onun yerli 17 yaşlı yeniyetmə olduğu məlum olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə TASS RTBF telekanalına istinadən məlumat yayıb.

    Yeniyetmə həbs edilib.

    Məktəbdə bomba olması barədə zəngdən sonra təhsil müəssisəsi bir günlük bağlanıb.

    İstehkamçılar itlərlə məktəbi yoxlayıblar, lakin təhlükəli əşyalar aşkar etməyiblər.

    Bomba Saxlanılan şəxs Belçika
    В Бельгии задержали подростка, подозреваемого в ложном минировании школы
    MiniBoss
    MiniBoss

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