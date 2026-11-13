Belçikada məktəbin minalanması barədə yalan məlumat verməkdə şübhəli yeniyetmə saxlanılıb
Digər ölkələr
- 13 noyabr, 2026
- 21:38
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Belçikada Mexelendəki məktəbin minalanması barədə yalan məlumat verməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb, onun yerli 17 yaşlı yeniyetmə olduğu məlum olub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə TASS RTBF telekanalına istinadən məlumat yayıb.
Yeniyetmə həbs edilib.
Məktəbdə bomba olması barədə zəngdən sonra təhsil müəssisəsi bir günlük bağlanıb.
İstehkamçılar itlərlə məktəbi yoxlayıblar, lakin təhlükəli əşyalar aşkar etməyiblər.
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