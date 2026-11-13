Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии
    Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    Лейла Алиева обсудила в Анталье вопросы защиты биоразнообразия и восстановления экосистем

    Внешняя политика
    • 13 ноября, 2026
    • 21:34
    Лейла Алиева обсудила в Анталье вопросы защиты биоразнообразия и восстановления экосистем

    На 31-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31), проходящей в турецкой Анталье, в Азербайджанском павильоне при партнерстве Общественного объединения IDEA и Всемирного фонда дикой природы (WWF) было организовано мероприятие на тему "Охрана природы при участии местных сообществ на Кавказе и синергия между конвенциями Рио".

    Как сообщает турецкое бюро Report, выступившая на открытии мероприятия вице-президент Фонда Гейдара Алиева, основатель и руководитель IDEA Лейла Алиева подчеркнула, что изменение климата, утрата биоразнообразия и деградация земель тесно взаимосвязаны.

    Она рассказала о важности международного сотрудничества в решении этих проблем, а также о значимости привлечения местных сообществ к охране природы.

    Лейла Алиева, говоря о богатой природе Азербайджана, отметила, что в стране более 700 редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных занесены в "Красную книгу".

    В своем выступлении Лейла Алиева, коснувшись проектов Общественного объединения IDEA в области сохранения биоразнообразия, сообщила, что в 2012 году организацией была выдвинута инициатива "Большая пятерка", предусматривающая охрану кавказского леопарда, джейрана, бурого медведя, серого волка и орла-могильника.

    На открытии мероприятия также выступил глобальный руководитель WWF по вопросам климата и энергетики Мануэль Пульгар-Видаль.

    В последующих панельных дискуссиях приняли участие руководитель представительства WWF в Азербайджане Эльшад Аскеров, главный технический консультант Программы экологических коридоров Южного Кавказа Ерней Стритих, а также представитель инициатив Universal Ranger Support Alliance и Grasslands Initiative Ханна Тимминс.

    В ходе дискуссий состоялся обмен мнениями по вопросам сохранения биоразнообразия на Кавказе, развития экологических коридоров, восстановления природных экосистем, участия местных сообществ в природоохранной деятельности, а также укрепления регионального и международного сотрудничества в этой области.

    Лейла Алиева Общественное объединение IDEA
    Leyla Əliyeva Antalyada biomüxtəlifliyinin qorunması və ekosistemlərin bərpasını müzakirə edib
    Leyla Aliyeva discusses biodiversity conservation and ecosystem restoration in Antalya
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