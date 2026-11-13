У берегов Перу произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано у берегов Перу в Тихом океане.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр подземных толчков находился в 104 км к югу от города Ика с населением около 246 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала, угроза цунами не объявлялась.