Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии
    Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    У берегов Перу произошло сильное землетрясение

    Другие страны
    • 13 ноября, 2026
    • 21:39
    У берегов Перу произошло сильное землетрясение

    Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано у берегов Перу в Тихом океане.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

    По его данным, эпицентр подземных толчков находился в 104 км к югу от города Ика с населением около 246 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

    Информация о пострадавших и разрушениях не поступала, угроза цунами не объявлялась.

    Землетрясение Перу
    Peru sahillərində zəlzələ baş verib
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