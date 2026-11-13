У берегов Перу произошло сильное землетрясение
Другие страны
- 13 ноября, 2026
- 21:39
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано у берегов Перу в Тихом океане.
Об этом Report сообщает со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
По его данным, эпицентр подземных толчков находился в 104 км к югу от города Ика с населением около 246 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.
Информация о пострадавших и разрушениях не поступала, угроза цунами не объявлялась.
Последние новости
23:14
США увеличили масштаб подготовки украинских военныхДругие страны
23:08
Байрактар: Первый реактор АЭС "Аккую" будет введен в эксплуатацию в ближайшее времяВ регионе
23:02
Турция и Катар подписали соглашение о взаимной оборонеВ регионе
22:53
Кошта: ЕС сформировал единую команду для участия в переговорах по УкраинеДругие страны
22:49
Мухтар Бабаев сообщил о плодотворных встречах, проведенных на COP31Внешняя политика
22:39
Кошта: ЕС стремится наверстать отставание в глобальной гонке ИИДругие страны
22:32
Армения и США обсудили реализацию TRIPPВ регионе
22:21
Фото
Сахиль Бабаев: Минфин продолжает анализ показателей 35 госпредприятий за III кварталФинансы
22:01
Пленкович: Саммит ЕПС в Азербайджане станет важным вкладом в евросотрудничество - ЭксклюзивВнешняя политика